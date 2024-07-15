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На Инстасамку пожаловались в ФАС за фразу: «Я альфа-самка с картой Альфа-банка»

ФАС возбудила дело против Альфа-банка и Инстасамки за совместный клип

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки за нарушение закона «О рекламе» в совместном клипе. Об этом сказано в базе ведомства.

«Спорным в рекламируемом объекте <...> является выражение: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С «Альфой» я богата, я трачу без тормозов, также спорный образ обращения с деньгами-символом», — сказано в определении ФАС.

Поясняется, что причиной возбуждения дела стало обращение гражданина, возмутившегося роликом Инстасамки к песне «Альфа-самка». В ФАС подчеркивают, что клип исполнительницы является рекламой, однако в нем нет наименования или имени лица, оказывающего эти услуги, что нарушает закон. Кроме того, в подобного рода контенте не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнения и прочего по отношению, в том числе, к государственным символам.

Против Альфа-банка и Инстасамки возбудили дело по части 6 статьи 5 и части 1 статьи 28 закона «О рекламе». Им грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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