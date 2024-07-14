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Сидящая в СИЗО «королева марафонов» Блиновская снова погасила часть долга

SHOT: блогерша Блиновская отдала ФНС еще 40 млн рублей от миллиардного долга

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогерша Елена Блиновская, которая на данный момент находится в СИЗО, погасила чуть больше 40 млн рублей долга перед ФНС. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что теперь задолженность «королевы марафонов» перед налоговой составляет 1 296 801 077 рублей.

В конце июня защитница Блиновской сообщала, что долг блогерши снизился на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

В то же месяце суд отказался снижать сумму налогов Блиновской. Это случилось после того, как блогерша обвинила ФНС в незаконном начислении долгов на сумму 220 млн рублей.

В начале июля стало известно, что защита блогерши закончила ознакомление с материалами уголовного дела. Как признавалась адвокат Наталья Сальникова, оно насчитывает 46 томов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прокуратуру попросили проверить рэпера Кишлака на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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