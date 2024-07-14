Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Милош Бикович: «В детстве до нас почти не доходил русский контент»

Актер Бикович заявил, что любил в детстве смотреть фильмы Михалкова и Копполы

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский актер Милош Бикович признался, что любил смотреть фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Никиты Михалкова и Мартина Скорсезе в детстве. Его слова передает kp.ru.

«Из русского люблю «Остров» Лунгина. В детстве до нас почти не доходил русский контент. В основном это Михалков, Тарковский, старые советские фильмы», — также подчеркнул артист.

Бикович добавил, что в детстве ему особо нравился похожий на «17 мгновений весны» сербский сериал. В нем рассказывалось про местных партизан, которые боролись с фашистами во время оккупации Белграда. По словам актера, еще он любит фильм «Красивые деревни красиво горят» Срджана Драгоевича о распаде Югославии.

В той же беседе Бикович рассказал, как относится к турецкому ремейку фильма «Холоп», в котором он играет главную роль. По словам актера, это не первая адаптация картины, которую он видел. Основанные на русской версии фильмы создавали также во Франции и Монголии.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории, которые хочет копировать весь мир. Мы нашу систему ценностей транслируем всему миру, и я этим горжусь», — высказался артист.

Ранее сообщалось, что оказавшийся на улице певец Оскар хочет вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами