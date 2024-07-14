Невестка Валерии перенесла операцию

Невестка Валерии Лиана Шульгина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, который сделала после пробуждения от наркоза.

«До сих пор не верю, что наконец-то решилась [на операцию]», — написала девушка.

Она также поделилась роликом, на котором предстала перед поклонниками в больничной палате рядом с большим букетом роз. На видео рука девушки была зафиксирована повязкой.

В комментариях поклонники предположили, что Шульгина решилась достать титановые пластины после остеосинтеза. Ей вставили их после аварии 2019 года. Девушка на протяжении долгого времени не могла сделать операцию из-за беременности.

В декабре 2019 года сын Валерии Арсений Шульгин трижды попадал в аварию за неделю. На первом ДТП присутствовала его на тот момент девушка Лиана Волкова. Она получила открытый перелом руки.

28 августа 2020 года Волкова и Шульгин поженились, а 1 января 2021-го у супругов родилась девочка Селин.

До этого Валерия рассказывала, что не дает советы сыну и невестке по воспитанию ребенка. По мнению звезды, никто не имеет права влезать в чужую семью.

Ранее стало известно, что Отар Кушанашвили готовится к операциям в домашней обстановке.