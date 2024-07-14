У потерявшего жену певца Сумишевского есть новая возлюбленная

Овдовевший певец Ярослав Сумишевский признался в беседе с mk.ru, что живет вместе со своей новой возлюбленной.

«Не буду называть ее имя: мы скрываемся. Она младше меня на десять лет», — пояснил музыкант.

Сумишевский добавил, что новая избранница родом из Краснодара. Женщина, как и он, занимается музыкой. Другими деталями артист делиться не стал.

6 февраля 2021 года певец попал в аварию под Красноярском, с ним в машине была супруга Наталья Бородкина. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, а через неделю ее не стало. У супругов есть сын Мирослав. Также у Сумишевского есть дочь Ксения от первого брака.

О том, что у Сумишевского появилась новая возлюбленная , стало известно еще в мае 2023 года. Тогда артист заявлял, что испытывает настороженность при вступлении в отношения, поскольку беспокоится, что женщины могут встречаться с ним из-за популярности.

В июне того же года певец рассказывал, что планирует стать многодетным отцом. Он подчеркнул, что в будущем планирует построить большой дом, в котором бы могли жить его наследники.

Ранее бывший муж Гурченко рассказал, был ли у актрисы роман с Ширвиндтом.