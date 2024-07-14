Джигурда об алкоголизме Волочковой: «Пытался спасти»

Шоумен Никита Джигурда заявил, что пытался спасти балерину Анастасию Волочкову от алкоголизма. Об этом актер рассказал в YouTube-интервью Валерии Гай Германике.

«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — признался он.

Джигурда пояснил, что его помощь заключалась в том, что он предлагал Волочковой серьезные проекты. Однако, считает шоумен, балерине «невозможно» помочь . При этом Джигурда не стал скрывать, что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».

Актер также назвал «неправдой» утверждение, что общался с Волочковой ради хайпа. Он заявил, что встречался с танцовщицей как с творческим партнером. Просто каждое их совместное появление оказывалось «настолько ярким, что привлекало внимание».

Сейчас шоумен не общается с танцовщицей после публикации их совместного видео. В том ролике актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. Затем танцовщица подала заявление в СК России на обидчика, слившего ролик.

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