Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джигурда об алкоголизме Волочковой: «Пытался спасти»

Шоумен Джигурда заявил, что Волочкову невозможно вылечить от алкоголизма

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Шоумен Никита Джигурда заявил, что пытался спасти балерину Анастасию Волочкову от алкоголизма. Об этом актер рассказал в YouTube-интервью Валерии Гай Германике.

«Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — признался он.

Джигурда пояснил, что его помощь заключалась в том, что он предлагал Волочковой серьезные проекты. Однако, считает шоумен, балерине «невозможно» помочь . При этом Джигурда не стал скрывать, что выпивал вместе с танцовщицей после спектаклей, поскольку «это свято».

Актер также назвал «неправдой» утверждение, что общался с Волочковой ради хайпа. Он заявил, что встречался с танцовщицей как с творческим партнером. Просто каждое их совместное появление оказывалось «настолько ярким, что привлекало внимание».

Сейчас шоумен не общается с танцовщицей после публикации их совместного видео. В том ролике актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. Затем танцовщица подала заявление в СК России на обидчика, слившего ролик.

Ранее жена Отара Кушанашвили ответила на слухи о запущенной онкологии шоумена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами