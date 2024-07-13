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Бывшая жена Гуфа рассказала о своей пластической операции

Модель Юлия Королева опровергла, что делала пластику на нижнюю треть лица

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель Юлия Королева опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что делала пластическую операцию на нижнюю часть лица.

Королева не стала отрицать, что у нее была только операция на грудь. Модель делала маммопластику.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

В июне Королева опровергла, что употребляла запрещенные вещества в браке с Гуфом. Она объяснила, что имеет «четкий внутренний стержень». По словам модели, ее никогда не интересовали наркотики. Она отметила, что любой друг рэпера может подтвердить ее слова.

Королева заявила, что быть в отношениях с зависимым человеком сложно. Однако, считает она, подобные романы создаются, когда людям нужно пережить подобный опыт.

Ранее Айза призналась, что выпрашивает деньги у Гуфа.

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