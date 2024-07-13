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Лидер ансамбля «Сябры» заступился за Пугачеву после критики

Певец Анатолий Ярмоленко заявил, что Пугачева ничего плохого не сделала

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Солист ВИА «Сябры» Анатолий Ярмоленко вступился в беседе с NEWS.ru за певицу Аллу Пугачеву после критики.

Ярмоленко назвал Пугачеву величайшей певицей, которую он уважает. Он объяснил, что артистка помогла ему в сложный период.

«И когда читаю сейчас, что того она не пустила, того не пустила, я не верю в это», — поделился исполнитель.

Ярмоленко заявил, что Пугачева имеет право жить, как захочет. Он считает, что Примадонна не сделала ничего плохого.

«В то, что она сейчас живет такой жизнью, — это ее право. Но она, мне кажется, не делает каких-то... Она может быть обижена, ей, наверное, больно и неприятно. Мы должны быть тоже людьми и понимать это все», — заявил музыкант.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

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