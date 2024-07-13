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Тимур Хайдаров проиграл суд хирургу с «прогнившими» ягодицами

Пластический хирург Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину

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drkhidarov.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину, которому делал операцию. Об этом kp.ru рассказала адвокат Вдовина Елена Сенина.

По словам Сениной, на данный момент решается вопрос о компенсации вреда здоровью, который получил ее клиент в результате хирургического вмешательства.

«В части данного суда мы также заявим судебные расходы, которые были понесены», — поделилась Сенина.

В августе 2023 года челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин сообщил, что пострадал от специалиста Тимура Хайдарова.

Вдовин рассказал, что в 2017-м году увеличивал ягодицы у Хайдарова. Хирург заплатил за импланты 1 млн 750 тысяч рублей. По словам врача, все было хорошо до тех пор, пока не сошел отек. Оказалось, что ягодицы кривые — одна маленькая, а вторая большая. Позже одна из них начала воспаляться и гнить.

Вдовин признался, что изначально не хотел вступать в конфликт с Хайдаровым, но у него воспалилась другая ягодица. По словам хирурга, он желал решить проблему мирно, но его «послали на три буквы».

Ранее певица Слава зачитала рэп про ягодицы после скандала с Хайдаровым.

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