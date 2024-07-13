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Бабушка Никиты Преснякова раскрыла, планирует ли артист детей

Бабушка Никиты Преснякова Елена заявила, что певец не собирается заводить детей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Елена Преснякова сообщила в беседе с NEWS.ru, что ее внук Никита не планирует заводить детей.

«Молодежь же новая, не собирается», — поделилась артистка.

Преснякова также сообщила, что внук скучает по России, но не вернется. По ее мнению, на музыканта «набросятся», если тот приедет на родину. Она уточнила, что внук пока собирается строить карьеру в США.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В мае 2024 года объявление о продаже дома Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки пропало со специализированного сайта. Тогда издание kp.ru предположило, что внуку Примадонны Никите Преснякову удалось продать бывшее загородное жилье артистки и покупатель нашелся.

Речь идет о доме, который певица приобрела в 90-х годах в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей».

Ранее Подольская раскрыла, что родила сына от Преснякова в важную для них дату.

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