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Галерея KGallery и «Афиша» проведут ярмарку искусства в Петербурге

На ярмарке в Петербурге выставят на продажу графику ленинградских мастеров

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Пресс-служба «Афиши»

Галерея KGallery совместно с компанией «Афиша» проведут ежегодную ярмарку искусства «Из профессорской квартиры» в Санкт-Петербурге. Организаторы отмечают, что мероприятие станет синергией искусства и музыки.

Ярмарка пройдет 20 и 21 июля в скандинавском саду пространства Hideout в Северной столице.

Для гостей проведут выставку-продажу графики современных и ленинградских художников, а также кинопоказ от компании «Про:взгляд», лекции и экскурсии по Коломне — крупнейшему художественному центру Петербурга.

Музыкальную программу обеспечит шоукейс пикника «Афиши».

Музыкальный фестиваль отметит свое 20-летие в Москве 3 и 4 августа на территории «Лужников».

В Санкт-Петербурге пикник «Афиши» пройдет 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.

Для ярмарки в Санкт-Петербурге музыкальный фестиваль подготовил особую программу.

Два дня гости смогут наслаждаться живыми выступлениями артистов и диджей-сетами.

Так, группа Dizzy Dutch Duck, известная своими экспериментами в музыке, представит на шоукейсе джазовую программу.

Генеральный директор компании «Афиша» Илья Альтшулер отметил, что «Афиша» стремится создавать и продвигать необычные и запоминающиеся события, объединяя различные виды искусства.

По его словам, шоукейс с выступлениями музыкантов создаст особую атмосферу на ярмарке искусства.

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