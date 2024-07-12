Звезда «Кривого зеркала» о съемках у Гайдая: «Путч, КГБ, проверка»

Актер и юморист Николай Батурин заявил, что ему было интересно сниматься в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Его слова передает aif.ru.

«Леонид Иович очень любил, когда актеры сами что-то придумывают, предлагают какие-то интересные вещи. И хотя он был уже в возрасте, он все равно царил на площадке. Возникала удивительная творческая атмосфера», — вспомнил звезда «Кривого зеркала».

По словам Батурина, съемки картины проходили даже в дни августовского путча 1991 года. Он рассказал, что одна из сцен снималась в воинской части. Всю съемочную группу возили на обед в офицерскую столовую.

«И когда приехал в форме полковника КГБ, там сразу шухер пошел! Вокруг голоса: путч, КГБ, проверка! Все встали на уши, а оказалось, что это просто актеры пришли покушать», — рассказал актер.

Фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» стал последним для режиссера Леонида Гайдая. Он вышел на экраны в 1992 году. По сюжету КГБ и ЦРУ отправляют своих лучших агентов для борьбы с русской мафией, которая планирует сорвать важный саммит между президентами СССР и США.

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