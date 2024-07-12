Cооснователь VK Fest раскрыл необычные райдеры звезд

Сооснователь VK Fest Константин Сидорков в беседе с Super.ru назвал райдеры звезд своим любимым жанром.

«В этом году у одного из исполнителей в райдере был флаг России, у кого-то — три глобуса и комиксы», — поделился медиаменеджер.

По словам Сидоркова, одна из знаменитостей попросила у организаторов вареное бедро индейки, поэтому им пришлось готовить мясо прямо в шатре, чтобы еда дольше оставалась горячей. В прошлом году, добавил Сидорков, один из артистов просил в райдере кальян и мясо для шашлыка с шампурами.

Медиаменеджер также вспомнил, что на первом VK Fest в Санкт-Петербурге 2015 года организаторы не были готовы к обеспечению райдеров и комфортных условий сразу 50 артистов одновременно. Он назвал дебютное мероприятие испытанием, отметив, что одну из гримерок сдуло ветром. Сейчас же, считает Сидорков, уровень организации на VK Fest соответствует международному.

Он подчеркнул также, что с молодыми исполнителями работать труднее, поскольку тяжело предугадать их желания.

«У тех, кто давно на сцене, этот процесс выстроен, ты знаешь все нужные моменты. С нашей стороны необходимо слышать каждого артиста и знать его планы на ближайших год», — отметил он.

Ранее актриса Надежда Сысоева призналась, что отдала мошенникам свои данные.