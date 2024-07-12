Седокова рассказала, как соблазнить мужчину

Певица Анна Седокова назвала на YouTube-шоу «Токсики» три главных правила соблазнения мужчин.

«Важное: попа, которую хочется обнять, лежать на ней и смотреть сериалы», — заявила исполнительница.

Она подчеркнула, что также женщине стоит быть доброй по отношению к мужчине и слушать его. Кроме того, артистка посоветовала носить красный цвет.

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Поп-исполнительница отмечала в личном блоге, что у нее с мужем непростые отношения, которые они часто выясняют публично. Пара периодически провоцировала слухи о расставании, но до развода дело не доходило. Анна Седокова признавалась, что они стараются существовать гармонично и учатся на своих ошибках, чтобы быть вместе.

Недавно Седокова показала, как выглядела в юности. Она добавила, что знает не понаслышке, что такое бедность и выживание.

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