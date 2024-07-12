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Стало известно, кто живет в замке Пугачевой

Соседка Позднякова призналась, что в замке Пугачевой есть постоянные жильцы

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Global Look Press/РИА «Новости»

Жительница деревни Грязь Валентина Позднякова рассказала, что сейчас в замке Пугачевой постоянно живет обслуживающий персонал. Ее слова передает aif.ru.

«Один из охранников — Ванька, молодой такой, хороший, он всегда здесь, ходят по деревне уже совсем как местные», — поделилась женщина.

Она подчеркнула, что после отъезда исполнительницы никто «более-менее знаменитый» в дом не приезжал. Другая соседка добавила, что раньше в замке раз в месяц бывала обслуживающая клининговая фирма, однако сейчас порядок в нем поддерживают живущие там собственными силами.

В беседе с aif.ru риелтор Алина Правоторина также заявила, что продать замок Пугачевой в Грязи «нереально», поскольку трудно найти покупателя с похожими вкусовыми пристрастиями. Она подчеркнула, что престижный дом построен в «простой деревне», а не на элитной земле. Кроме того, на обслуживание недвижимости может уходить до миллиона рублей ежемесячно.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими.

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