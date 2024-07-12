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Долина отказалась от подаренного поклонницей букета цветов

Певица Лариса Долина отдала пианисту Аккуратову подаренный ей букет цветов

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Певица Лариса Долина отказалась принимать букет цветов от поклонницы на своем выступлении на «Курчатов фесте» в Челябинске. Об этом сообщает kp.ru.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя! У меня аллергия на эти цветы. Я не могу взять», — заявила исполнительница.

Она предложила женщине передать букет пианисту Олегу Аккуратову, который был партнером артистки на выступлении. Мужчина подчеркнул, что у него нет аллергии, поэтому он возьмет букет. Затем Долина положила подарок на крышку фортепиано.

В начале июля певица Валя Карнавал заявила, что у Ларисы Долиной произошел «гигантский буст» карьеры после их скандала. Она заявила, что считает, в том числе, своей заслугой то, что Долина стала популярнее. Певица вспомнила, как старшая коллега выпустила после ссоры композицию «Мураши по коже».

Между знаменитостями произошел конфликт в 2021 году на шоу «Музыкалити» Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В 2023-м знаменитости помирились на шоу «Неформат».

Ранее певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими.

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