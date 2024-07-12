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Мари Краймбрери взяла псевдоним, чтобы «не позорить» свою фамилию

Певица Мари Краймбрери рассказала, что придумала псевдоним в 13 лет на уроке

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Пресс-служба проекта «УТРО.ТНТ»

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) рассказала на шоу «УТРО.ТНТ», почему решила взять псевдоним.

«Я сидела в 13 лет на уроке информатики и записывала разные мысли, потому что на том этапе жизни мне была сказана фраза: «Ты позоришь нашу фамилию». Решила, что мне нужно срочно придумать псевдоним», — призналась исполнительница.

Краймбрери пояснила, что с детства мечтала стать хореографом и открыть школу танцев не под своим именем. Из тех слов, которые певица написала на листке, получилось «Краимбрери». Чтобы довести сценическое имя до совершенства, артистка просто «и» заменила на «й». Она назвала свой псевдоним несложным — нужно «просто сосредоточиться и внимательно прочитать» его, чтобы запомнить.

«Я же пыталась менять псевдоним — сокращала до «Мари Крайм», выпустила одну песню и чуть ли не рыдала просто, когда видела, что нет моего родного «Краймбрери», — подчеркнула знаменитость.

В том же шоу Краймбрери рассказала, что ее с детства воспитывали, как мальчика, поскольку у артистки был «взрослый, мудрый и умный» старший брат. Она добавила, что ей с раннего возраста также говорили, что нужно самостоятельно зарабатывать на «хотелки», поэтому в детстве у нее не было денег.

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