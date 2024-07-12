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Ангела Меркель писает за деревом в новом сериале

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала прообразом главной героини в сериале

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RTL

Поклонники удивились немецкому сериалу «Мисс Меркель», в котором показана пенсионная жизнь бывшего канцлера Германии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Нам нужно меньше байопиков и больше подобных картин»; «Похоже, это рискует стать величайшим шоу в истории телевидения», — написали интернет-пользователи.

Шоу основано на одноименной серии книг Давида Сафье, по сюжету которой бывший политический деятель Германии расследует преступления вместе со своим мопсом по кличке Путин после выхода на пенсию. В сериале имя питомца заменили на Гельмут. Ангелу Меркель в шоу играет немецкая актриса Катарина Тальбах.

Издание The Irish Times добавляет, что с первых минут сериал показывает, как Меркель писает за деревом во время прогулки, потому что «приспичило». Мгновением позже ее чуть не сбивает рыцарь на коне, а потом бывшая политик едва не давится вишневой косточкой. В сериале есть острые политические шутки, понравившиеся не всем зрителям. В одном из эпизодов Меркель шутит про собачьи фекалии: «Я достаточно долго убирала за другими, справлюсь и с этим».

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