Прокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в России угрозой порядку

Генпрокуратура потребовала изъять из продажи роман «Мышь» Ивана Филиппова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно опубликованному скриншоту, в мотивировочной части ведомство указало, что книга содержит ложные сообщения о террористических актах или другую недостоверную общественно значимую информацию, которая представляет угрозу здоровью и жизни граждан, их имуществу, а также угрозу нарушения общественного порядка или безопасности, либо создания помех работе инфраструктуры, кредитных учреждений, объектов энергетики, промышленности и связи.

События романа «Мышь» разворачиваются в 2020 году. В сюжете книги мышь, зараженная в Институте функционального бессмертия, сбегает и становится причиной апокалипсиса.

Большинство жителей Москвы не выживают, некоторые превращаются в зомби. Главными героями произведения являются выжившие, пытающиеся спастись. В романе упоминаются реальные политики и общественные деятели.

Книга была выпущена осенью 2023 года.

Автор романа также является создателем Telegram-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен», он был внесен в реестр иноагентов в апреле. Минюст пояснил, что журналист распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии, выступал против военной операции на Украине, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными изданиями и иноагентами, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также проживает за пределами России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.