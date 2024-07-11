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Надежда Сысоева стала жертвой мошенников: «Шок»

Актриса Надежда Сысоева призналась, что отдала мошенникам свои данные

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и комикесса Надежда Сысоева призналась в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников.

«Шок. Я 15 минут назад слила все свои данные мошеннику. Вот так мне позвонили и развели», — поделилась артистка.

Сысоева рассказала, что ей позвонил якобы работник ее сотовой службы с просьбой продлить контракт. Он запросил пароль от ее личного кабинета от Госуслуг. Актриса предоставила все данные о себе. После этого злоумышленник просил ее подождать, однако забывает выключить громкую связь, когда разговаривает с подельницей.

«И тут я слышу, как он зовет какую-то бабу, которая говорит, что у него там проблема, он что-то, в общем, я зацепилась, но что-то там он не смог оформить. Она говорит: «Ой, лохушка, — здесь я полностью согласна, — ближайший час она точно не догадается отлично и не доберется до МФЦ», — отметила юмористка.

Сысоева сообщила, что сразу же отправилась в МФЦ, чтобы заменить все свои пароли и заблокировать счета. Артистка записала весь разговор мошенников на телефон и намерена обратиться в МВД.

«В общем, он возвращается ко мне, и я ему говорю: «Боже, спасибо, как я рада, что сегодня затупила не я одна, а ты тоже», — рассказала актриса.

Сысоева добавила, что после этого разговора мошенник напугался и бросил трубку. Она посоветовала поклонникам быть внимательней.

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