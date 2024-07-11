Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

The Killers остановили свой концерт, чтобы отметить победу Англии в полуфинале Евро

Группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы посмотреть концовку матча

close
100%
Amy Harris/Invision/AP

Группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со своими зрителями посмотреть и отпраздновать победу футбольной сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает издание The Rolling Stone.

The Killers приостановили концерт, чтобы показать концовку матча Англии с Нидерландами. Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Слушатели отпраздновали победу бурными аплодисментами. После конца матча на сцене выпущены красно-белые серпантины, а музыканты исполнили хит «Mr. Brightside».

Встреча завершилась со счетом 2:1. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в решающий матч. Известно, что в финале турнира Англия сразится с национальной командой Испании, которая в своем полуфинале одержала победу над Францией с аналогичным счетом.

Король Великобритании Карл III поздравил национальную команду и пожелал удачи в финальном поединке.

Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» приедет в Россию с гастролями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами