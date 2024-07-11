The Killers остановили свой концерт, чтобы отметить победу Англии в полуфинале Евро

Группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со своими зрителями посмотреть и отпраздновать победу футбольной сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает издание The Rolling Stone.

The Killers приостановили концерт, чтобы показать концовку матча Англии с Нидерландами. Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Слушатели отпраздновали победу бурными аплодисментами. После конца матча на сцене выпущены красно-белые серпантины, а музыканты исполнили хит «Mr. Brightside».

Встреча завершилась со счетом 2:1. На седьмой минуте матча счет открыл нидерландец Хави Симонс. Гарри Кейн на 18-й минуте матча счет сравнял. На последней минуте основного времени англичанин Олли Уоткинс вывел свою команду в решающий матч. Известно, что в финале турнира Англия сразится с национальной командой Испании, которая в своем полуфинале одержала победу над Францией с аналогичным счетом.

Король Великобритании Карл III поздравил национальную команду и пожелал удачи в финальном поединке.

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