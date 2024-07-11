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Протеже Киркорова о разводе Алсу: «Мужчину невозможно взять на поводочек»

Певица Овсянникова заявила, что нельзя винить только Решетову в разводе Алсу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова заявила в беседе с Telegram-каналом Rocket Mag, что не знает подробностей развода певицы Алсу, так как не знакома с ней лично.

Овсянникова уточнила, что считает неправильным винить только модель Анастасию Решетову, которую обвиняют в разрушении семьи Алсу. По ее мнению, в конфликте между любой парой виноваты оба партнера.

«Мужчину невозможно взять на поводочек и увезти. Он сам принимает решение. Нельзя винить только Настю», — заявила артистка.

Овсянникова призналась, что не хочет лезть в конфликт Алсу, ее экс-супруга и Решетовой. Она пожелала, чтобы каждый остался счастлив.

«И даже если семья разбивается, люди расходятся, это ни в коем случае не конец. Я верю в то, что девушки и с детьми могут прекрасно построить отношения», — рассказала певица.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Пригожин предположил, что у Алсу кончилось терпение на фоне развода.

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