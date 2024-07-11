Певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими

Певец Эдуард Шарлот записал видеообращение из СИЗО, в котором извинился перед патриархом Кириллом и верующими. Ролик опубликован в Telegram-канале адвоката артиста Алексея Лапузина.

Шарлот принес искренние извинения перед верующими православной церкви за оскорбления их религии. Он пообещал, что больше такого не повторится.

«Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения», — заявил музыкант.

Лапузин добавил, что лично не одобряет практику, когда кого-то заставляют просить прощения на камеру. Он уверен, что такая практика представляет собой разновидность психологического насилия.

«Но Эдуарда просить прощение никто не заставлял. Он как раз давно хотел это сделать и неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение», — уточнил адвокат.

По словам Лапузина, во время заключения в СИЗО Шарлот написал несколько стихотворений с религиозной тематикой. После своего освобождения артист, как заявил адвокат, хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь.

В конце мая Кировский районный суд Самары принял решение продлить срок заключения под стражей 26-летнему певцу Эдуарду Шарлоту до 24 июля. Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России, сидя в СИЗО.