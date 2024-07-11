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Нюша назвала «лайфхак» для стройности и крепкого здоровья

Певица Нюша заявила, что в спорте важны дисциплина и желание

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Нюша призналась в беседе с «Пятым каналом», что считает важным интегрировать спортивные тренировки в жизнь людей.

Нюша призналась, что для каждого спорт может быть индивидуальным. К примеру, она предпочитает танцевать вместо того, чтобы заниматься пробежкой. Среди «лайфхаков», как держать тело в форме, артистка назвала дисциплину и желание. При этом певица подчеркнула важность отношения человека к организму. По ее мнению, в первую очередь людей должно заботить здоровье, а стройность и подтянутое тело придет со временем.

«Ой, лайфхак… Мне кажется, все очень даже понятно, прозрачно — это дисциплина определенная. Но главное, конечно же, — намерение и желание. Если человек хочет хорошо себя чувствовать, хочет хорошо выглядеть, то нужно выделять время себе», — поделилась исполнительница.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Ранее стала известна стоимость выступлений Нюши после развода.

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