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В Большом театре состоится премьера новой оперы

В Большом театре пройдет премьера оперы Леонкавалло «Паяцы»

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Depositphotos

Государственный академический Большой театр России 11 июля представит завершающую премьеру 248-го сезона — оперу «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Премьера будет проходить с 11 по 14 июля на Камерной сцене имени Б.А. Покровского, сообщили в пресс-службе театра ТАСС.

Отмечается, что «Паяцы» являются единственной известной оперой Леонкавалло, признанным шедевром веризма. Она впервые была представлена на сцене миланского Teatro Dal Verme в 1892 году под управлением дирижера Артуро Тосканини и получила большой успех. В Большом театре опера была впервые исполнена в 1893 году.

Последний раз «Паяцы» были показаны на Исторической сцене Большого театра ровно 30 лет назад. Теперь «манифест» веризма возвращается в Большой театр и будет звучать с 11 по 14 июля на Камерной сцене имени Б.А. Покровского.

Основой сюжета оперы «Паяцы» послужило реальное происшествие, связанное с ревностью актера странствующей труппы, который свел счеты с неверной женой и ее любовником во время представления.

Ранее Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра.

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