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Меладзе предложили пожертвовать дом в Испании на нужды СВО

«Ветераны России» призвали Меладзе отдать дом в Испании на нужды СВО

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Активисты движения «Ветераны России» предложили певцу Валерию Меладзе продать виллу в Испании и передать вырученные деньги на нужды СВО. Об этом сообщает Mash.

Активисты пригласили Меладзе присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне спецоперации. По мнению главы «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, таким образом артист сможет «откреститься от ВСУ». Он уверен, что добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне СВО пригодятся средства за испанскую недвижимость певца.

10 июля в окружении Меладзе заявили в беседе с Telegram-каналом Mash, что артист пообещал вернуться в Россию.

По данным Mash, Меладзе также «открестился» от поддержки ВСУ. Его обвиняли в поддержке украинской армии после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!». Исполнитель уверил близких, что его слова — «дело рук провокаторов».

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Меладзе за желание вернуться в Россию. По его мнению, музыкант будет собирать большие стадионы, если ему разрешат работать в России.

Ранее продюсер заявил, что у Меладзе есть лоббист в России.

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