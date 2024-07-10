Газманов назвал себя кавалером всех санкций

Певец Олег Газманов заявил в беседе с RT, что не переживает из-за наложенных на него санкций.

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил», — отметил музыкант.

Газманов рассказал, что из-за санкций не может попасть в свою квартиру в Юрмале. Артист уточнил, что не жалуется по этому поводу.

«Пусть подавятся этой квартирой», — заявил певец.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

Олег Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

10 июля Олег Газманов рассказал, что включил велосипед в свой райдер на концерте в Белоруссии. Артист отметил, что ему удалось спокойно покататься по улицам Витебска.

Ранее Газманов сообщил, планирует ли завершать карьеру из-за политической деятельности.