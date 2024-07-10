Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший муж Бородиной похвастался автомобилем почти за 40 млн рублей

Бывший муж Бородиной Омаров купил машину почти за 40 млн рублей

close
100%
Курбан Омаров' class="item-image" >
Телеграм-канал Курбан Омаров

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров похвастался в Telegram-канале новой машиной.

Омаров опубликовал ролик, как пришел с супругой Валерией в автомобильный салон. В ролике предприниматель оформляет документы на новый транспорт. Он приобрел темно-синий внедорожник марки Mercedes-Benz за 39 миллионов 700 тысяч рублей.

Валерия поздравила супруга с покупкой в социальных сетях.

«Любимый, я хочу искренне поздравить тебя с этой покупкой. Разделяю твою любовь к автомобилям, с нетерпением жду запланированных путешествий с тобой за рулем», — заявила жена бизнесмена.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее Бородина резко ответила на заявление, что не может забыть бывшего мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами