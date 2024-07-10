Бывший муж Бородиной похвастался автомобилем почти за 40 млн рублей

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров похвастался в Telegram-канале новой машиной.

Омаров опубликовал ролик, как пришел с супругой Валерией в автомобильный салон. В ролике предприниматель оформляет документы на новый транспорт. Он приобрел темно-синий внедорожник марки Mercedes-Benz за 39 миллионов 700 тысяч рублей.

Валерия поздравила супруга с покупкой в социальных сетях.

«Любимый, я хочу искренне поздравить тебя с этой покупкой. Разделяю твою любовь к автомобилям, с нетерпением жду запланированных путешествий с тобой за рулем», — заявила жена бизнесмена.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее Бородина резко ответила на заявление, что не может забыть бывшего мужа.