Айза поделилась подробностями личной жизни: «По привычке хочется сбежать»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай намекнула в Telegram-канале на серьезные отношения.

Айза призналась, что встретила родственную душу. Она сомневается, что влюбилась. Однако, по словам блогерши, новый ухажер вызывает у нее чувства, которые она не испытывала уже три года.

«И как теперь с этим со всем быть, не знаю. По привычке хочется сбежать, все испортить, исчезнуть… Но пока ему нравится все в моем безумии. Поэтому посмотрю, что будет дальше», — поделилась знаменитость.

В июле Айза рассказала, что ей оказывают внимание три иностранца – Томас, Люк и Флориан. С Томасом у блогерши пока просто общение, а с Люком и Флорианом уже кое-что большее. При этом она не собирается выходить замуж ни за одного из ухажеров.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза призналась, что выпрашивает деньги у Гуфа.