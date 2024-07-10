Юристы объяснили, почему Пугачеву не могут признать иноагентом

После последних высказываний певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачевой снова подняли вопрос о том, почему ее не признали иноагентом. Как объяснил юрист Илья Русяев, сделать это не так просто, как кажется. Для этого необходимо подтвердить факт иностранного финансирования или влияния, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«Учитывая ее международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России», — подчеркнул эксперт.

Есть вероятность, что недавний пост Пугачевой в соцсетях могут приравнять к дискредитации ВС РФ, после чего могут запустить процедуру ее признания иноагентом. Однако требуется хорошая доказательная база, а для этого необходимо проанализировать финансы певицы, ее публичные выступления и сообщения в соцсетях. Одного факта критики в сторону России для наделения новым статусом недостаточно – нужно доказать, что она систематически подергается иностранному влиянию, подчеркнул юрист.

Даже если Пугачеву признают иноагентом, она сможет оспорить этот статус, причем с учетом ее влияния это вызовет широкий общественный резонанс, добавил Русяев. Он назвал это не только юридическим, но и политическим вопросом, подчеркнув, что это решение может отразиться на общественном мнении и культурной сфере страны.

«Поэтому, если процесс будет инициирован, он, вероятно, будет проходить с особой тщательностью и вниманием к деталям», — заключил юрист.

До этого Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме Пугачеву назвали инструментом провокаций.