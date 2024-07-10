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ФНС ликвидирует юрлицо украинско-российской группы «Нервы»

ФНС приступила к ликвидации юрлица группы «Нервы»

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Нервы/VK

Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к ликвидации украинско-российской группы «Нервы». Об этом сообщает издание «Страсти».

По данным издания, ФНС ликвидирует юридическое лицо ООО «Нервы», принадлежащее директору группы Дарье Мишиной, из-за нарушений деятельности. Служба обнаружила недостоверность сведений об организации. Подробности не уточняются. Как заявляют «Страсти», через эту компанию проходили все деньги за выступления артистов.

Члены рок-группы «Нервы» уехали из России в Грузию в середине 2022 года. Артисты приостановили деятельность в России после СВО и прекратили сотрудничество с российским лейблом Navigator Record. На данный момент музыканты выступают в Европе и США.

Группа «Нервы» основана украинским певцом Евгением Мильковским в 2010 году в Киеве. Коллектив выпустил свой дебютный альбом «Все, что вокруг» в 2012 году. На данный момент у музыкантов вышло семь студийных, два концертных и два мини-альбома. В 2013-м они получили номинацию на Премию МУЗ-ТВ в категории «Прорыв года».

Помимо Мильковского, в состав группы входят Роман Булахов, Алексей Бочкарев и Дмитрий Клочков.

Ранее ФНС закрыла компанию Реввы и Галустяна по CS:GO.

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