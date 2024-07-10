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Стало известно, кто возглавит балетную труппу Мариинского театра

Артист Андриан Фадеев назначен худруком балетной труппы Мариинского театра

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Мариинский театр

Заслуженного артиста РФ Андриана Фадеева назначили на пост художественного руководителя балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков», — подчеркнули в пресс-службе.

Должность худрука балетной труппы Мариинского театра пустовала на протяжении 30 лет. До этого труппу возглавляли либо в качестве временно исполняющих обязанности, либо заведующих.

Андриан Фадеев окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. В 1995 году танцовщик вошел в труппу Мариинского театра, а спустя два года стал ведущим солистом. За свою карьеру Фадеев побывал на сценах многих мировых театров, среди которых Берлинская, Венская, Римская оперы. В 2011 году балетмейстер стал худруком Театра балета имени Якобсона, завершив музыкальную карьеру. Теперь Фадеев вернулся в Мариинский театр.

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