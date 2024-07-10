Стало известно, где планирует учиться дочь Александра Абдулова

Дочь актера Александра Абдулова Евгения успешно прошла первое творческое испытание во ВГИК. Об этом сообщает издание kp.ru.

Тем самым 17-летняя девушка получила допуск к вступительным испытаниям. Теперь ей предстоит сдать еще три экзамена, среди которых собеседование на общекультурный уровень и эрудицию, письменная работа и профессиональное собеседование.

Евгения Абдулова поступает на специальность «Режиссура кино и телевидения» в мастерскую постановщика Владимира Хотиненко. Она планирует учиться во ВГИКе на бюджетной основе, заняв одно из 15 предоставленных мест. В конкурсе участвуют больше 270 человек.

До этого дочь Александра Абдулова рассказывала, что готовится к выпускным экзаменам в школе, практикует свои операторские навыки и снимает различные ролики. Она заявляла, что хочет войти в историю как режиссер, которого будут ставить в пример. Актрисой девушка быть не хочет, поскольку ей «не сильно удается» актерское мастерство.

Абдулова также признавалась, что скучает по отцу, которого не стало в январе 2008 года.

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