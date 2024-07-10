Боня поддержала Алсу на фоне развода: «Она не одна»

Блогерша Виктория Боня поддержала певицу Алсу на фоне развода исполнительницы с супругом Яном Абрамовым. Ее слова передает VOICE.

«Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», — заявила телеведущая.

По словам Бони, сейчас Алсу и всем женщинам, которые проходят через подобный опыт, нужно понимать, что они не одни.

«Это пройдет в какой-то момент. Всем женщинам желаю держаться в этот момент и быть рядом с теми, кто любит и поддерживает их, а также не забывать, что все это происходит только ради их собственного блага в будущем», — подытожила блогерша.

Недавно Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале назвала «перебором» то, что некоторые люди высказываются в поддержку супруга Алсу Яна Абрамова. Она также подтвердила, что у Абрамова был роман с моделью Анастасией Решетовой.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее Кологривый признался, что шутил о романе с Муцениеце.