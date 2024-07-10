Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боня поддержала Алсу на фоне развода: «Она не одна»

Блогерша Виктория Боня заявила, что видит переживания Алсу на фоне развода

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня поддержала певицу Алсу на фоне развода исполнительницы с супругом Яном Абрамовым. Ее слова передает VOICE.

«Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», — заявила телеведущая.

По словам Бони, сейчас Алсу и всем женщинам, которые проходят через подобный опыт, нужно понимать, что они не одни.

«Это пройдет в какой-то момент. Всем женщинам желаю держаться в этот момент и быть рядом с теми, кто любит и поддерживает их, а также не забывать, что все это происходит только ради их собственного блага в будущем», — подытожила блогерша.

Недавно Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале назвала «перебором» то, что некоторые люди высказываются в поддержку супруга Алсу Яна Абрамова. Она также подтвердила, что у Абрамова был роман с моделью Анастасией Решетовой.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее Кологривый признался, что шутил о романе с Муцениеце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами