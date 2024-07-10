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Недавно побывавший в России Канье Уэст хочет уйти из музыки

Рэпер Канье Уэст рассказал о планах уйти из музыки в слитой переписке

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Global Look Press

Рэпер Rich The Kid опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот переписки с человеком под ником «Ye» — предположительно, Канье Уэстом. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, чем еще заняться», — пишет предполагаемый Уэст своему коллеге.

В ответ Rich The Kid пытается убедить музыканта пересмотреть свое решение и упоминает успех недавнего альбома рэпера «Vultures 1». Он советует музыканту отойти от музыки на время, но не отправляться «на пенсию».

После того, как новость об уходе Канье из музыки распространилась в СМИ, Rich The Kid удалил скриншот. Daily Mail не исключает, что тем самым музыкант пытался привлечь внимание общественности к своему предстоящему альбому Life's A Gamble. Сам Уэст не комментировал информацию.

30 июня стало известно о том, что Канье Уэст прилетел в Москву. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера. 1 июля Канье Уэст покинул Россию.

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