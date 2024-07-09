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Талызина раскритиковала Богомолова за переименование театра Виктюка

Актриса Талызина усомнилась, что Богомолов повторит успех спектаклей Виктюка

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина заявила в беседе с изданием «Абзац», что новый руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов совершил ошибку, переименовав учреждение.

Богомолов дал ему новое название: «Театр – Сцена «Мельников». По мнению Талызиной, Виктюк «заслужил всей своей жизнью», чтобы у него был свой театр.

«А у него его забрали. Причём очень быстро как-то. Многие постановки Виктюка – музейные. Например, спектакль «Служанки» покорил весь мир. Богомолову была бы честь и хвала, если бы он отнесся с уважением к театру и имени Романа Виктюка и не участвовал в этой перемене», – возмутилась артистка.

Талызина считает, что Богомолов не сможет повторить успех постановок Виктюка. Она усомнилась, что спектакли нового руководителя будут на том же уровне, что и у старого.

«Дай бог, чтобы у Богомолова были такие же спектакли, как у Виктюка. Но я в этом сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре», – поделилась актриса.

7 июня в трех столичных театрах были назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Ранее Максим Аверин ушел из Театра сатиры.

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