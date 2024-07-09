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Никита Кологривый о своих словах о романе с Муцениеце: «Потроллил»

Актер Никита Кологривый признался, что шутил о романе с Муцениеце

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Кологривый опроверг в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» свои слова о скрытом романе с Агатой Муцениеце.

Кологривый признался, что решил подшутить над журналистами после слухов о романе с коллегой по съемкам.

«Я потроллил просто. Я так считаю. Мне говорят: «У вас был роман? Это был роман?» Я говорю: «Ну, если вы хотите считать, что это был роман – считайте». Если вам хочется раздувать», — поделился актер.

Кологривый уверен, что «ничего такого» не сказал в интервью, и его слова не были подтверждением слухам о романе с Муцениеце. Сам артист уверил, что у них с коллегой не было и нет любовных отношений.

«Вы как считаете? Вы снимаетесь в фильме про любовь. Вы играете эти сцены. Если вы хотите назвать это романом – называйте это романом. Но это была абсолютно киношная история. Это обычное дело. Просто меня бесит, что это называют романом, и потроллил маленько», — отметил артист.

В апреле Кологривый заявлял, что якобы состоял в отношениях с актрисой Агатой Муцениеце во время съемок в проекте «Я — медведь». Актер добавил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино».

Ранее Кологривого заподозрили в новом романе.

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