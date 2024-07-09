Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер объяснил, почему Леонтьева не отменят в России

Продюсер Бабичев: певец Леонтьев не выступал с политическими заявлениями

close
100%
Андрей Александров/РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что певца Валерия Леонтьева не отменят в России.

Бабичев объяснил, что Леонтьев ни в чем не виновен. По словам продюсера, у певца «хватило мудрости» не делать никаких политических заявлений за время СВО. Он также не видит ничего зазорного в наличии у артиста недвижимости в США.

«Он обосновался там давно. Об этом знали в музыкальной тусовке. И сам артист никогда не скрывал наличия квадратных метров в США и проживания там его супруги Людмилы. А кроме того, поклонники давно осведомлены о проблемах Леонтьева со здоровьем, в частности о перенесенных им нескольких операциях на ноге», — рассказал Бабичев.

В июне Леонтьев возмутился слухами об эмиграции в США. Он также опроверг наличие двойного гражданства, добавив, что никому не позволит манипулировать своим именем. Артист уточнил, что находится в России, потому что очень скучает по друзьям и поклонникам. Певец отметил, что пока не планирует выступать с сольными концертами.

В июне Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. По данным издания, стоимость гонорара певца за частный корпоратив составила 12 миллионов рублей.

Ранее Дзюник заявил, что Леонтьев утер нос Пугачевой своим выступлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами