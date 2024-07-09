Продюсер объяснил, почему Леонтьева не отменят в России

Продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что певца Валерия Леонтьева не отменят в России.

Бабичев объяснил, что Леонтьев ни в чем не виновен. По словам продюсера, у певца «хватило мудрости» не делать никаких политических заявлений за время СВО. Он также не видит ничего зазорного в наличии у артиста недвижимости в США.

«Он обосновался там давно. Об этом знали в музыкальной тусовке. И сам артист никогда не скрывал наличия квадратных метров в США и проживания там его супруги Людмилы. А кроме того, поклонники давно осведомлены о проблемах Леонтьева со здоровьем, в частности о перенесенных им нескольких операциях на ноге», — рассказал Бабичев.

В июне Леонтьев возмутился слухами об эмиграции в США. Он также опроверг наличие двойного гражданства, добавив, что никому не позволит манипулировать своим именем. Артист уточнил, что находится в России, потому что очень скучает по друзьям и поклонникам. Певец отметил, что пока не планирует выступать с сольными концертами.

В июне Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Леонтьев выступил в Москве после заявления о завершении карьеры. По данным издания, стоимость гонорара певца за частный корпоратив составила 12 миллионов рублей.

Ранее Дзюник заявил, что Леонтьев утер нос Пугачевой своим выступлением.