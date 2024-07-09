Отец Жанны Фриске рассказал, как их сосед заработал на болезни певицы

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал в беседе с NEWS.ru, что их сосед зарабатывал на болезни певицы.

По словам Копылова, сосед сдавал папарацци парковочное место для съемок возле их дома за пять тысяч рублей. Отец Фриске признался, что фотографы стояли под окнами каждый день, когда артистка болела.

«Потом они ее уже ставили так, чтобы их было не видно», — рассказал родитель певицы.

Копылов также уверен, что телеведущий Дмитрий Шепелев содействовал желтой прессе – помогал собирать информацию о болезни Фриске и давал им указание.

«Это все его дела были. Он думал, что никого нет рядом, и я слышал, как по телефону он сказал: «Сейчас будет машина выезжать — не снимайте. Это Орлова», — отметил Копылов.

Фриске не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Она узнала о своем диагнозе после рождения сына Платона. За ней ухаживали родители Владимир и Ольга Копыловы, сестра Наталья Фриске и близкая подруга Ольга Орлова.

8 июля Ольга Орлова опубликовала архивное фото с артисткой Жанной Фриске.

Ранее отец Фриске рассказал о проблемах с сердцем после «оживления» дочери на премии.