Айза рассказала про трех ухажеров-иностранцев

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в интервью с Идой Галич, что за ней ухаживают трое мужчин одновременно.

Айза рассказала, что ей оказывают внимание три иностранца – Томас, Люк и Флориан. С Томасом у блогерши пока просто общение, а с Люком и Флорианом уже кое-что большее. При этом она не собирается выходить замуж ни за одного из ухажеров.

«Три ухажера, которые живут абсолютно по моим правилам», — поделилась бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

Ранее Айза призналась, что выпрашивает деньги у Гуфа.