Айза призналась, что выпрашивает деньги у Гуфа

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в интервью с Идой Галич, что ей сложно разорвать отношения с бывшими мужьями из-за детей.

«У меня два ребенка – два напоминания, 24 часа. Два абсолютно разных отдела в моей груди, отвечающие за чувства вины – за одного и за второго. Что я не смогла ни с одним, ни со вторым», — поделилась блогерша.

Айза призналась, что ей приходится общаться с экс-супругами. По словам блогерши, сейчас она и первый бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф), находятся в стадии, в которой уже шутят друг с другом.

«Он приезжал вчера в гости к моим родителям, мы вместе обедали. Удивительно, но мои родители его любят, обожают просто. Это ужасно», — поделилась бизнесвумен.

Айза пожаловалась, что в ее отношениях с бывшими мужьями много эмоций и нет системы и дисциплины. Она уточнила, что Гуф хорошо финансово обеспечивает сына Сэма, но по настроению.

«Например, если он обидится, он не будет давать деньги. Я вчера у него выпрашивала, мы прям торговались. Я говорю – столько, он – нет, дам столько, я говорю – нет, столько. Сейчас мы пытаемся это по суду определить. Я вообще хотела отобрать у него все, но он просит этого не делать», — отметила Айза.

Ранее Айза рассказала о переживаниях Гуфа из-за проблем с сердцем сына.