В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино

В Москве состоится IV фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятие пройдет с 2 по 11 августа. Показы иностранных картин пройдут в киноцентре «Октябрь», а фильмы российской программы представят в павильоне «АТОМ» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов». Всего зрители могут оценить 19 работ, которые посвящены разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии, энтомологии.

На фестивале пройдет премьера греческой картины Александроса Меркуриса «Идеальная еда – секреты средиземноморской диеты». В ленте ученые-диетологи и известные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей в Европе и на других континентах, наиболее популярные продукты и их влияние на состояние здоровья людей.

Также на мероприятии впервые покажут фильм совместного производства Индии и США «Ноктюрны» режиссеров Анупама Шринивасан и Анирбан Датта. В картине биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых. Эта работа – рассказ о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.

В российской программе зрителям фестиваля будут представлены сразу 4 премьеры. Фильм Марьям Махиевой «Сквозь темную материю» – первый в России авторский фильм о Большом Адронном Коллайдере.

В фильме «Территория привязанности» режиссер Анастасия Тарасова задается вопросом, стоит ли вмешиваться в жизнь животных – быть жертвой, спасителем, преследователем или оставаться просто наблюдателем.

Автор фильма «Лучи удачи» София Тимофеева рассказывает об истории советской науки конца 20 века. А в картине «Летные характеристики крошечных жуков» Дмитрия Завильгельского речь пойдет о молекулярных секретах полетов небольших насекомых.

Программный директор фестиваля Ирина Белых уточнила, что в 2024 году там впервые пройдет национальный конкурс с международным жюри.

«Международная программа очень яркая и актуальная – этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями. С нетерпением ждем зрителей на показах!» – заявила Белых.

Ранее в Германии показали фильм про Геббельса.