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Газманов призвал к «залпу» по YouTube после блокировки

Певец Газманов призвал поклонников выкладывать его клип «Русский мир» на YouTube

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Олег Газманов опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Русский мир», призвав поклонников выкладывать ролик на заблокировавший его канал YouTube.

«Пусть этот флешмоб будет нашим российским залпом по нашим недругам», — заявил исполнитель.

Он также назвал новый клип своим ответом видеохостингу YouTube на блокировку.

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

До этого той же участи подвергся канал Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. К моменту блокировки на канале Дронова было почти три миллиона подписчиков.

Недавно продюсер Сергей Дворцов предположил, что YouTube может заблокировать всех российских артистов, которые поддерживают СВО. Он заявил, что под угрозой каналы Николая Расторгуева и группы «Любэ», Дениса Майданова и Валерии. Эксперт не исключил, что видеохостинг также заблокирует артисток украинского происхождения — Аню Лорак, Наташу Королеву и Таисию Повалий.

Ранее Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве.

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