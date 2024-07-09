Представитель Каневского прокомментировала информацию о раке артиста

Представитель Леонида Каневского назвала ложной информацию о том, что у телеведущего обнаружили злокачественную опухоль. Об этом сообщает RT.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что у 85-летнего Каневского якобы нашли рак во время одного из обследований. Заявлялось, что врачи не стали удалять злокачественное новообразование, поскольку оно «не угрожало здоровью» телеведущего. По данным канала, ведущего «Следствие вели…» направили к профильному врачу и рекомендовали проверяться раз в пару месяцев.

Недавно стало известно, что шоумен и журналист Отар Кушанашвили ожидает решения врачей о проведении ему новой операции. Сейчас телеведущий находится в одноместной палате онкоцентра имени Блохина, куда его поместили для продолжения лечения. Он принимает назначенные ему препараты и прочее.

2 июля сообщалось, что Кушанашвили прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее стало известно, что клиника Тимура Хайдарова досрочно возобновит работу.