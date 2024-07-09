Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лера Кудрявцева поддержала Алсу на фоне развода

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Алсу страдала после измены мужа

close
100%
«Лера Кудрявцева»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале назвала «перебором» то, что некоторые люди высказываются в поддержку супруга Алсу Яна Абрамова.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Решетовой. — прим. «Газеты.Ru»)», — заявила актриса.

Она призвала перестать писать о том, что Абрамов «молодец и в белом пальто».

Недавно певец Алексей Чумаков призвал Алсу с супругом Яном Абрамовым сохранить семью. Он напомнил, что много лет дружит со звездной четой. По его словам, сейчас знаменитости переживают «не самый простой период в отношениях».

До этого Филипп Киркоров также заявлял, что у Яна Абрамова нет семьи и детей на стороне. По словам исполнителя, супруг Алсу — примерный отец.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что был инициатором отношений с Авророй Кибой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами