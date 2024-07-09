Лера Кудрявцева поддержала Алсу на фоне развода

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале назвала «перебором» то, что некоторые люди высказываются в поддержку супруга Алсу Яна Абрамова.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Решетовой. — прим. «Газеты.Ru»)», — заявила актриса.

Она призвала перестать писать о том, что Абрамов «молодец и в белом пальто».

Недавно певец Алексей Чумаков призвал Алсу с супругом Яном Абрамовым сохранить семью. Он напомнил, что много лет дружит со звездной четой. По его словам, сейчас знаменитости переживают «не самый простой период в отношениях».

До этого Филипп Киркоров также заявлял, что у Яна Абрамова нет семьи и детей на стороне. По словам исполнителя, супруг Алсу — примерный отец.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что был инициатором отношений с Авророй Кибой.