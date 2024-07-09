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У Леонида Каневского нашли рак

Mash: у телеведущего Леонида Каневского обнаружили рак

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У 85-летнего телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи обнаружили рак у знаменитого ведущего во время обследования. Он также жаловался на боли в районе малого таза.

Telegram-канал заявляет, что опухоль не стали удалять, поскольку она «не угрожает здоровью». Врачи также боятся проводить операцию из-за возраста актера.

Сейчас Каневского направили к профильному врачу и рекомендовали проверяться раз в пару месяцев. У артиста, помимо онкологии, также снижена чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов.

Недавно стало известно, что шоумен и журналист Отар Кушанашвили ожидает решения врачей о проведении ему новой операции. Сейчас телеведущий находится в одноместной палате онкоцентра имени Блохина, куда его поместили для продолжения лечения. Он принимает назначенные ему препараты и прочее.

2 июля сообщалось, что Кушанашвили прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

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