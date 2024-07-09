Избранница Моргенштерна рассказала о своем заболевании

Блогерша Лиза Василенко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что болеет сахарным диабетом.

Она ответила утвердительно на вопрос подписчика рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), посчитавшего, что девушка колола себе инсулин на одной из опубликованных фотографий. В ответ на заявление Василенко в комментариях написали: «Приятно смотреть, как девочка с диабетом живет эту жизнь на полную».

Елизавета Василенко — украинская актриса, модель и блогер, известная по главной роли в сериале «Школа» на канале 1+1. Также она занесена в базу сайта «Миротворец». В 2021 году переехала жить и работать в Россию, однако после начала СВО выехала заграницу.

Моргенштерна и Василенко заподозрили в романе после их совместных фото в Дубае, спустя некоторое время пара подтвердила отношения. В октябре 2023 года появились новости, что пара рассталась. Затем знаменитости снова начали встречаться.

В июне Василенко спровоцировала слухи о помолвке с рэпером. Она опубликовала в личном блоге фотографию с кольцом на безымянном пальце. При этом девушка не сопроводила публикацию комментарием.

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