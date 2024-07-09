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Алсу продает квартиру в центре Москвы на фоне развода с мужем

Super.ru: певица Алсу продает квартиру в центре Москвы стоимостью 300 млн рублей

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу выставила на продажу недвижимость в центре Москвы, которую знаменитости подарили родители. Об этом сообщает Super.ru.

Издание предполагает, что исполнительница продает свою 5-комнатную квартиру в доме 15/16 на Никитском бульваре. Площадь недвижимости составляет 247 квадратных метров. В квартире три спальни и санузла, кухня-столовая, кабинет, холл с гардеробной, а также есть сауна. Отмечается, что в обстановке квартиры много антикварной мебели, а дизайн выполнен в неоклассическом стиле. Цена недвижимости составляет 299 млн рублей.

В мае 2024 года Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Недавно певец Алексей Чумаков призвал Алсу помириться с мужем. Он уверил, что супруг исполнительницы не состоит в новых отношениях.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу.

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