«Масса вариантов»: адвокат объяснил, почему клиника Хайдарова открылась досрочно

Адвокат Сергей Жорин в беседе с порталом «Страсти» назвал несколько причин, по которым клиника Тимура Хайдарова досрочно возобновила работу.

«Тут может быть масса вариантов. Один из вариантов: юристы клиники в вышестоящих инстанциях признали незаконным приостановление деятельности. Второй вариант: вполне возможно, что отпали те обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления деятельности», — объяснил адвокат.

Жорин также предположил, что у юристов клиники была возможность доказать в Арбитражном суде как в вышестоящей структуре, что учреждение может продолжить работу. По словам адвоката, орган власти «не растерял принцип состязательности».

«Я не буду строить какие-то конспирологические теории, делать коррупционные предположения, хотя они тоже могут иметь место быть. Естественно, нельзя никого голословно ни в чем обвинять. Я допускаю, что юристы клиники доказали в Арбитражном суде то, что необходимости в дальнейшем приостановлении деятельности нет», — поделился Жорин.

8 июля стало известно, что Арбитражный суд снял запрет на осуществление деятельности клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик». Медицинское учреждение возобновит работу уже на этой неделе.

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