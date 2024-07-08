Клиника Тимура Хайдарова досрочно возобновит работу

Арбитражный суд снял запрет на осуществление деятельности клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик». Об этом сообщает kp.ru.

Согласно информации издания, Арбитражный суд определил прекратить досрочно наказание, согласно которому медицинское учреждение не могло осуществлять свою деятельность в течение трех месяцев с 25 апреля 2024 года. Клиника Хайдарова возобновит работу уже на этой неделе.

«С самого начала проверок (февраль текущего года) руководство клиники активно сотрудничало с проверяющими органами, в том числе и Росздравнадзором. Предоставляли все документы и не препятствовали проведению проверок. Известно, что ранее клиника ни разу не привлекалась к административной ответственности», — рассказали в «Ай Кью Пластик».

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после того, как не стало российского продюсера Петра Гаврилова после операции. Следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

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